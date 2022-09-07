Пол Мерсон: «Зидан – единственный, кто подходит «Челси». К нему будут прислушиваться»

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Челси» пригласить Зинедина Зидана.
«Как мне кажется, единственный, кто подходит «Челси» по всем статьям, это Зидан. Он легенда. Никто в нем не сомневается. Он был одним из лучших футболистов мира и затем тренировал «Реал», работал с топ-игроками.
Он не из тех, кто хочет провести в одном месте пять лет, выстраивая команду. Он хочет добиваться всего сразу. Зидан хочет команду, полную суперзвезд, и люди будут к нему прислушиваться», – отметил Мерсон.
Пол Мерсон: «Тухель потратил 200 млн фунтов, а работать с новичками придется кому-то другому. Новый тренер «Челси» может сказать, что Обамеянг ему не нужен»