Пол Мерсон: «Зидан – единственный, кто подходит «Челси». К нему будут прислушиваться»

Экс-форвард «Арсенала» призвал пригласить .

«Как мне кажется, единственный, кто подходит «Челси» по всем статьям, это Зидан. Он легенда. Никто в нем не сомневается. Он был одним из лучших футболистов мира и затем тренировал «Реал», работал с топ-игроками.

Он не из тех, кто хочет провести в одном месте пять лет, выстраивая команду. Он хочет добиваться всего сразу. Зидан хочет команду, полную суперзвезд, и люди будут к нему прислушиваться», – отметил Мерсон.

Пол Мерсон: «Тухель потратил 200 млн фунтов, а работать с новичками придется кому-то другому. Новый тренер «Челси» может сказать, что Обамеянг ему не нужен»