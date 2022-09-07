Пол Мерсон: «Тухель потратил 200 млн фунтов, а работать с новичками придется другому. Новый тренер «Челси» может сказать, что Обамеянг ему не нужен»

Теги Челси премьер-лига Англия Пол Мерсон Пьер-Эмерик Обамеянг Томас Тухель Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон высказался об увольнении Томаса Тухеля из «Челси».

«Давайте скажем прямо, что они подписали Обамеянга ради Тухеля. Они взяли его только поэтому. А теперь Тухель ушел. Я этого просто не понимаю. Зачем подписывать Обамеянга и избавляться от Тухеля?

Любой новый тренер может сказать, что Обамеянг ему не нужен. Тухель потратил 200 миллионов фунтов, а работать с новичками придется кому-то другому.

Сейчас не так много элитных тренеров. Один из них был в «Челси»: победитель Лиги чемпионов, работавший в топ-командах. А для того, чтобы тренировать топ-игроков, нужен элитный тренер.

Нельзя приобрести скаковую лошадь за миллион фунтов и отправить парня из местной конюшни тренировать ее», – отметил Мерсон.

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