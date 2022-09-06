Тренер «Оренбурга» Личка: «Может, после России и не найду работу в Чехии. Могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим»

допускает, что у него будут сложностя при поиске работы в Европе из-за решения остаться в России.

– У вас в следующем году заканчивается контракт. Как думаете, сможете найти работу в Европе?

– Не знаю. Может, после России и не найду работу в Чехии. Мне могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим». Все может быть.

– В вашем случае это оправданный риск?

– Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель.

У меня были мысли: уехать, остаться – я же не знаю, как все сложится. Но потом принял решение: работаю. Все. Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это мое мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо. Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра – не знаю. Что было вчера – уже история, – сказал тренер «Оренбурга».

Тренер «Оренбурга» Личка: «Чего человек хочет? Спокойно жить. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь»