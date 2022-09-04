Тренер «Оренбурга» Личка о 3:1 с «Химками»: «Забить могли в два раза больше. Реализация была низкой»

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Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Химками» (3:1).

— Очень рад, доволен командой, потому что три последних матча мы проиграли — игра у нас не была плохой, были хорошие показатели, но результата не было. Сегодня получилось забить три гола, очень рад.

— Моментов было больше, чем забитых голов. Как оцените реализацию команды?

— Реализация была низкой. Забили три мяча, а могли в два раза больше. Некоторые решения вообще не доходили до удара. Надо над этим работать, пробовать в тренировках, – сказал Марцел Личка.

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