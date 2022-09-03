Гогниев о том, какой футбол хочет видеть у «Химок»: «Агрессивный, с яркими моментами. Чтобы соперники играли от обороны и боялись нас, как огня»

рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении «Химок».

Гогниев потерпел поражение в первом матче на посту главного тренера подмосковной команды – от «Оренбурга» в 8-м туре Мир (1:3).

– Начало матча было за нами, в первые минут 30 мы контролировали ход встречи. Потом потеряли концентрацию и получили два гола, это связанно с психологией и физическим состоянием футболистов. Я пришел и не знал в каком они состоянии, эта игра показала над чем нужно работать.

Ребятам стоит отдать должное, сказать спасибо. Было видно, что им было тяжело именно физически. Когда ты физически неподготовлен, нарушаются командные взаимодействия, появляются ошибки, к 60-70 минуте игроки подсели, начались большие разрывы.

«Оренбург» имел много подходов, в целом, соперник переиграл нас, мы двигаемся дальше. Для нас это информативный матч. До 10 числа будет недельный цикл, идем дальше.

– Летом вы говорили, что тренеру нужно 2-3 месяца, чтобы полноценно войти в работу. Есть ли у вас это время?

– Я не думаю о времени. Каждый день – это работа, труд. Тренер всегда в поиске и в любой момент может прийти в ту или иную команду. Моя задача – каждый день уделять все время своей любимой работе, делать наших футболистов сильней. Есть такое понятие – психология победителя, она должна у нас выработаться.

Когда команда попадает в психологическую яму, ей тяжело из нее вылезти. Выйти из этого можно только через работу, через психологический настрой. У нас хорошая команда и хорошие футболисты, нужно дать время, чтобы это перенеслось на футбольное поле. Я хочу видеть определенный футбол у своей команды, и он будет рано или поздно.

– Какой футбол хотите видеть у своей команды?

– Агрессивный, с владением мяча, яркими моментами. Чтобы соперники играли от обороны и боялись нас, как огня.

– Лантратов играл высоко. Это ваша корректировка?

– Я считаю, что он продуктивно сыграл и выделялся. Он талантливый, качественный футболист, хочется поздравить его с хорошей игрой. Когда команда проигрывает, у всех футболистов удручающее настроение. После поражения мы сделаем выводы, пойдем дальше, и увидим, что будет. Я не считаю его виноватым, во всем, что происходит на поле – виноват тренер.

– Вы застали в ФНЛ. Сейчас они изменились?

– Хорошая команда, всегда выделял специалиста, он проповедует атакующий футбол. На стадионе хорошая атмосфера, много людей приходит, – сказал Гогниев.