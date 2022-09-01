Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года, в нем нет отступных. «Челси» давал за Йошко 90 млн евро

Защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с .

Новое соглашение будет действовать до 2027 года.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг сообщает, что зарплата Гвардиола по контракту с «РБ Лейпциг» серьезно возросла. Кроме того, в новом соглашении не прописаны отступные.

«Я очень счастлив продлить контракт с клубом до 2027 года. Я еще многого хочу достичь с «РБ Лейпциг». Я чувствую, что клуб уверен во мне, и хочу продолжать развиваться.

Мы снова сыграем в Лиге чемпионов, мы взяли Кубок Германии в прошлом году. В этом сезоне я хочу вновь побороться за трофеи.

Я очень благодарен руководству клуба, которое рассчитывает на меня в долгосрочной перспективе, за то, что оно хочет продолжать этот успешный путь вместе со мной», – сказал Гвардиол.

Напомним, несколько дней назад предложил за 20-летнего защитника 90 млн евро.

Статистику хорвата можно изучить здесь.