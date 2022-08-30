Гендиректор «Зенита» доволен новым форматом Кубка: «Он придает колорит и смысл, финансовая сторона улучшилась. Не надо возвращаться к старому формату»

Генеральный директор доволен новым форматом Фонбет Кубка России.

В сезоне‑2022/23 турнир проходит в новом формате. Групповой этап Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 20 ноября. За это время команды проведут по три игры дома и в гостях.

Команды, занявшие первое и второе места в каждой из групп, выходят в плей‑офф Пути РПЛ, третье место попадает в плей‑офф Пути регионов, а четвертое место выбывает из турнира.

– Стартует новый розыгрыш Кубка России. Как вам новый формат?

– Тот формат, который предназначался для Кубка лиги удалось сохранить в рамках Кубка России, что придает этому соревнованию особый колорит и особый смысл. Потому что модель очень интересная. Помимо Пути РПЛ, где играют по модели Лиги чемпионов, есть Путь регионов.

Вторая изюминка в том, что, даже заняв третье место в группе или проиграв один матч в плей‑офф, остаются шансы добраться до финала. Эта идея пришла из киберспорта, поэтому будет очень интересно.

При этом финансовая сторона Кубка существенно увеличилась. Это дает возможность клубам не только окупить затраты. При наличии зрителей начиная со стадии 1/4 финала финала для них будет и хороший финансовый результат. Поэтому, скажу еще раз, турнир будет интересным. Наша первая игра с «Факелом» обещает быть такой же.

– В РФС уже высказались на тему того, что в следующем сезоне формат Кубка может быть снова изменен.

– Пока мы не играем в еврокубках, это одна ситуация. Когда мы, надеюсь, вернемся, надо будет думать. Но мне кажется, не надо будет возвращаться к старому формату, а использовать то, что мы увидим в этом сезоне, плюс то, что еще предлагается сделать. Думаю, мы все вместе найдем такое решение, что будет и зрелищно, и выгодно, – сказал .