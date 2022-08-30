«ПСЖ» может подписать Солера даже после покупки Руиса. «Валенсии» предложат 17 млн евро

сохраняет интерес к полузащитнику «Валенсии» .

Парижский клуб готов приобрести 25-летнего хавбека этим летом, несмотря на скорый переход из , сообщает Marca со ссылкой на Cope.

За испанца «ПСЖ» предложит порядка 17 млн евро – небольшая сумма обозначена тем, что через год игрок станет свободным агентом, а нынешнее трансферное окно закроется через несколько дней.

Солер последние несколько месяцев не вел переговоров с «Валенсией» о продлении контракта. Тем не менее стороны еще могут договориться о новом договоре по ходу сезона, если полузащитник в итоге никуда не уйдет.

Статистику футболиста можно найти здесь.