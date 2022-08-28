Кунде дебютирует за «Барсу» в игре с «Вальядолидом». Он попал в старт, пропустив 2 предыдущих матча

Защитник Жюль Кунде дебютирует за «Барселону» в официальных матчах.

Француз попал в стартовый состав сине-гранатовых на игру 3-го тура против «Вальядолида».

Две первые игры чемпионата Испании 23-летний футболист пропустил, так как «Барса» не могла его зарегистрировать.

Этим летом каталонцы приобрели Кунде у «Севильи» за 50+5 млн евро. Ранее он играл за клуб только в товарищеских матчах.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию матча – . Начало – в 20:30 по московскому времени.