Кунде дебютирует за «Барсу» в игре с «Вальядолидом». Он попал в старт, пропустив 2 предыдущих матча

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Защитник Жюль Кунде дебютирует за «Барселону» в официальных матчах.

Француз попал в стартовый состав сине-гранатовых на игру 3-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».

Две первые игры чемпионата Испании 23-летний футболист пропустил, так как «Барса» не могла его зарегистрировать.

Этим летом каталонцы приобрели Кунде у «Севильи» за 50+5 млн евро. Ранее он играл за клуб только в товарищеских матчах.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Вальядолид». Начало – в 20:30 по московскому времени.

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