Осинькин о 2:1 с «Ахматом»: «У «Крыльев» было больше моментов. И традиционный «привоз»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1).

«Да, у нас не было побед пять игр, хотя, кроме «Зенита», в каждой игре рассчитывали на очки, и ход матчей был такой, что фактически в каждом матче мы должны были брать очки.

Этот матч, конечно, был очень сложный и эмоциональный, потому что мы очень неплохо начали, у нас было два голевых момента. После этого маленький и, к сожалению, традиционный «привоз». Игра развернулась так, как нам бы не хотелось.

Но мы вернулись, забили гол, уже было удаление. Когда было удаление, хочу отметить «Ахмат»: команда не закрывалась, играла в том числе для зрителей и тоже на победу. Долгое время команда, играя в меньшинстве, выходила в атаку.

У нас было больше моментов, и я считаю, что это была важная и нужная победа для нас», – сказал Осинькин.