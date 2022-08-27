Тухель о 2:1 с «Лестером»: «Челси» повезло не пропустить в последние 15 минут. Нельзя так фолить, как Галлахер, когда у тебя желтая»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1) в 4-м туре .

Немец из-за дисквалификации не мог руководить командой по ходу игры.

«В последние 15 минут нам повезло не пропустить в 1-2 случаях.

подходит такая манера игры, как сегодня. Ему нравится располагаться поглубже и оборонять штрафную площадь. В этом он, возможно, один из лучших в мире. Во втором тайме мы играли в пять защитников, чтобы не нарваться на контратаку.

Нельзя так фолить [как Галлахер], когда после 20-25 минут у тебя уже есть желтая карточка. Нарушение явно тянуло на предупреждение, и удаление поставило нас в очень невыгодное положение. Не было никаких причин так поступать», – заявил Тухель