Все матчи сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу 2022

Давно канули в Лету времена Диего Марадоны. Казалось бы, новый кумир аргентинцев Лионель Месси сможет вновь привести свою команду к титулу, но пока это удалось только на Кубке Америки. В Катаре у Аргентины будет новый шанс взять третье золото чемпионатов мира. В группе С они сыграют с Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 13:00. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 22:00. Аргентина — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 22:00. Польша — Аргентина, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 сентября по 18 декабря. Сборная Аргентины не должна испытать серьезных трудностей на групповом этапе. Самое сложное для нее начнется в плей-офф. Время начала матчей указано московское.