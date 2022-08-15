Головин и Неймар попали в сборную 2-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe

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Александр Головин включен в символическую сборную второго тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» попал в сборную по версии L’Équipe. Головин не отметился результативными действиями в матче с «Ренном» (1:1) и был заменен на 64-й минуте.

Вратарь: Альбан Лафон («Нант»).

Защитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Расмус Николайсен («Тулуза»), Жюльян Жанвье («Осер»), Исмаили («Лилль»).

Полузащитники: Бенжамен Андре («Лилль»), Закария Абухляль («Тулуза»), Батист Сантамария («Ренн»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Комнен Андрич («Клермон»).

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