Головин и Неймар попали в сборную 2-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe

включен в символическую сборную второго тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» попал в сборную по версии L’Équipe. Головин не отметился результативными действиями в матче с «Ренном» (1:1) и был заменен на 64-й минуте.

Вратарь: ( ).

Защитники: Пшемыслав Франковски ( ), Расмус Николайсен ( ), Жюльян Жанвье ( ), Исмаили («Лилль»).

Полузащитники: Бенжамен Андре ( ), Закария Абухляль («Тулуза»), Батист Сантамария («Ренн»), Александр Головин ( ).

Нападающие: ( ), Комнен Андрич («Клермон»).