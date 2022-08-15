Головин и Неймар попали в сборную 2-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe

Александр Головин включен в символическую сборную второго тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник «Монако» попал в сборную по версии L’Équipe. Головин не отметился результативными действиями в матче с «Ренном» (1:1) и был заменен на 64-й минуте.
Вратарь: Альбан Лафон («Нант»).
Защитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Расмус Николайсен («Тулуза»), Жюльян Жанвье («Осер»), Исмаили («Лилль»).
Полузащитники: Бенжамен Андре («Лилль»), Закария Абухляль («Тулуза»), Батист Сантамария («Ренн»), Александр Головин («Монако»).