Уайт о том, кто подтолкнул его к футболу: «Женщина, которую стригла моя мама. Моя семья не любит футбол, папа ненавидит его»

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Бен Уайт рассказал, кто подтолкнул его к занятию футболом. 

«Это странно, потому что моя семья не любит футбол. Они никогда в него не играли. Папа ненавидит его. Он никогда, никогда не стал бы смотреть игру.

На самом деле это была женщина, которой моя мама стригла волосы. Она выходила со мной в сад и вставала в ворота, а я бил. Вот тут-то все и началось, на самом деле.

Я не думаю, что я когда-либо был талантливым, вроде как «особенным». Я просто работал намного усерднее, чем все остальные», – сказал защитник «Арсенала» Amazon Prime Video. 

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