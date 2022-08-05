Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» захочет, продлю контракт. Посмотрим, что будет лучше для клуба»

Пеп Гвардиола допустил, что продлит контракт с «Манчестер Сити».

– Что должно случиться, чтобы вы остались в «Ман Сити» подольше?

– Мне не нужно ничего менять в жизни, я счастлив. Мы с клубом общались. В середине или в конце сезона мы поговорим снова.

Я много раз говорил, что продлю контракт, если «Ман Сити» этого захочет. Иногда форсирование событий не идет на пользу, нужно расслабиться. Все случится естественным путем.

Посмотрим, как будет идти сезон, как мы будем себя чувствовать, и что будет лучше для клуба, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Срок действующего контракта Гвардиолы с «Ман Сити» истекает летом 2023 года. Сообщалось, что клуб предложил тренеру продлить соглашение до 2025 года.

Испанец работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.