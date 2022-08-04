Крылья Советов – Динамо 07.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 7 августа, в Самаре, на стадионе «Самара-Арена» встретятся «Крылья Советов» и «Динамо» в рамках 4-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Крылья Советов»

Самарцы в прошлом сезоне РПЛ показали себя с очень хорошей стороны и дали отпор многим мастеровитым соперникам, отняв у многих из них очки. А заняли они 8-ое место, набрав в 30 турах 41 очко и всего лишь на 1 балл отстали от 7-го «Ахмата».

«Волжане» в преддверии нового сезона Чемпионата России провели 3 товарищеские встречи. В первой из них они проиграли «Рубину» (1:3), а следом и «Акрон» (0:2). Реабилитироваться они же смогли только в последней контрольной встрече, в которой обыграли «Урал» (3:0).

«Крылышки» после 3-х сыгранных туров в РПЛ идут на 10-ой позиции и набрали 4 балла в 3-х турах. Плотность в таблице РПЛ на данный момент так велика, что они всего на 3 балла отстают от лидера чемпионата.

В первом туре РПЛ самарцы голевой перестрелке обыграли в гостях «Оренбург» (4:2), где проигрывали (0:1) после первого тайма, но выдали прекрасную вторую половину встречи.

Во втором туре чемпионата самарцы уступили в гостях «Зениту» (0:3), где провели неудачное начало встрече и к 12 минуте матча уже пропустили 2 мяча, после чего не смогли вернуться в игру.

Футбольный клуб «Динамо»

«Динамо» в прошлом сезоне РПЛ заняло 3-е место и завоевало бронзове медали. На 3 очка они отстали от второго «Сочи», при этом и на 3 балла они оторвались от 4-го «Краснодара». Москвичи долго время конкурировали с «Зенитом» в борьбе за первое место, не неудачно провели финишную прямую чемпионата, где в последних 5 встречах удалось набрать лишь 1 очко.

«Динамо» перед стартом нового сезона РПЛ сыграл 4 товарищеские встречи, в которых сначала уверенно обыграл «Амкал» (5:0), следом «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Рубин» (2:0) и в последней из них сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3).

«Бело-голубые» стартовали в новом сезоне довольно неплохо, набрав 5 баллов в 2-ух матчах. Они сейчас идут на 5-ой строчке в таблице РПЛ и всего на 2 очка отстают от первого «Зенита».

В стартовом туре первенства России москвичи сыграли вничью (1:1) с «Ростовом», где вели в счете, но не смогли удержать этот победный счет.

Во втором туре РПЛ была убедительная победа (4:0) над своим непримиримым соперником «Торпедо» Москва. В этой встрече «Динамо» был прекрасен в реализации своих моментов и надежно сыграл в обороне.

А вот в 3-м туре в потрясающем по результативности поединке «бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (3:3), где воронежцы проигрывая в 2 мяча смогли сравнять счет, но сразу же пропустили, а потом в концовке встречи вырвали ничью.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

«Крылья Советов» и «Динамо» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

06.05.22 «Крылья Советов» – «Динамо» 5:2;

02.10.21 «Динамо» – «Крылья Советов» 0:1;

08.04.21 «Крылья Советов» – «Динамо» 2:0;

12.07.20 «Динамо» – «Крылья Советов» 2:0;

30.08.19 «Крылья Советов» – «Динамо» 0:0.

В 3 последних сыгранных очных матчах оппонентов побеждал самарский клуб. Последний из матчей выдался сумасшедше голевым и было забито 7 мячей.

Обе команды придерживаются атакующего стиля игры и имею в своих составах прекрасных исполнителей и очень быстрых полузащитников, думаю в этой игре мы увидим много мячей и очень зрелищной игры. А так как самарцы играют дома, то отдаю предпочтение именно им, тем более что «Динамо» сейчас не в лучших игровых кондициях.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Крылья Советов» – 2.75;

Победа «Динамо» – 2.55;

Ничья – 3.45;

1X – 1.53;

Ф1 (0) – 1.94;

Обе забьют-да –1.63;

ТБ (2,5) – 1.77.

Вероятный исход: 1X, Ф1 (0), Обе забьют-да, ТБ (2,5).

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Где смотреть Крылья Советов – Динамо