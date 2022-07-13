Семак о новом контракте: «В работе тренера сроки не значат ровным счетом ничего – наше дело работать»

поделился впечатлениями после подписания нового контракта с «Зенитом».

– Сергей Богданович, поздравляем с подписанием нового контракта с «Зенитом». Что чувствуете прямо сейчас?

– Этот контракт – формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего – наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.

– Вы уже четыре года возглавляете петербургский клуб. В чем вы видите свое главное достижение, не считая четырех чемпионских титулов.

– Я думаю, что об этих достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус – победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков.

– Вы наверняка изменились как тренер за эти четыре года. От каких взглядов вы отказались, а какие – наоборот стали для вас определяющими?

– Мне кажется, кардинально ничего не изменилось. Конечно, появилось больше опыта, состав меняется от года к году. В этом отношении есть возможность менять концепцию и стратегию игры, какие-то игровые моменты, в которых мы растем, чтобы не оставаться на одном месте.

Любая остановка приведет к тому, что нас быстро все обгонят. Нам нужно каждый день, во время каждого матча выкладываться на все сто процентов и доказывать всем, что мы сильнее, – сказал главный тренер .

Фото: официальный сайт «Зенита»