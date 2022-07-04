«Семак будет думать, кого выставить на Суперкубок — Кассьерру или Сергеева». Аршавин о форвардах «Зенита»

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Андрей Аршавин оценил игру Матео Кассьерры против «Црвены Звезды» (2:1).

Форвард забил победный гол «Зенита» в товарищеской игре.

«Кассьерра выглядел хорошо, в эпизодах играл правильно, замечательный гол они соорудили с Мостовым и Венделом, в целом он хорошо себя проявил.

В матче за Суперкубок Семак будет думать, кого выставить в старте — его или Сергеева. Мне кажется, нет вероятности, что они оба смогут вместе играть на поле, потому что сейчас «Зенит» играет по схеме 4-3-3 или 4-5-1, используется один нападающий», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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