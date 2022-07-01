Арестованы 6 членов банды, ограбившей Верратти на 3 млн евро. Часть украденного удалось вернуть

Арестованы члены банды, ограбившей полузащитника .

Чемпион Европы в составе сборной Италии был ограблен во время отдыха на Ибице в доме бывшего бразильского форварда . У хавбека украли драгоценности и деньги, ущерб оценивается в 3 млн евро.

Двоих подозреваемых агенты Корпуса национальной полиции Испании выследили и задержали в городе Дения, куда преступники прибыли паромом с Ибицы, перевозя в машине часть награбленного. Еще четверых – трех мужчин и одну женщину – полицейские арестовали в Малаге.

Операцию провели представители специального отдела из Мадрида, они уже выслеживали членов банды, состоящей из людей из Испании и Восточной Европы, в связи с расследованиями в отношении других подобных грабежей.

В ходе операции полиции были обнаружены драгоценности и прочие ценные вещи, украденные с виллы, где отдыхает Верратти. Расследование продолжается, возможны дальнейшие аресты.