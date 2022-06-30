рассказал, что попробовал тарасовский борщ после перехода в «Спартак».

«Клуб принял хорошо. Новый тренер, новые требования. Привыкаю, осваиваюсь.

С новым тренером стараемся играть в комбинационный футбол, нарабатываем связи. Он эмоциональный, довольно молод, но видно, что качественный тренер. Мне все нравится. Маленькая разница в возрасте не ощущается. Он главный тренер, поэтому возраст не главное.

Видел слова Заремы о моем трансфере. Это хорошо, что болельщики рады. Сейчас в коллективе все хорошо. Я почувствовал, что мне рады.

Борщ тарасовский попробовал – вкусно. Но у мамы вкуснее», – сказал Зиньковский.

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