Антон Зиньковский рассказал, что попробовал тарасовский борщ после перехода в «Спартак».
«Клуб принял хорошо. Новый тренер, новые требования. Привыкаю, осваиваюсь.
С новым тренером стараемся играть в комбинационный футбол, нарабатываем связи. Он эмоциональный, довольно молод, но видно, что качественный тренер. Мне все нравится. Маленькая разница в возрасте не ощущается. Он главный тренер, поэтому возраст не главное.
Видел слова Заремы о моем трансфере. Это хорошо, что болельщики рады. Сейчас в коллективе все хорошо. Я почувствовал, что мне рады.
Борщ тарасовский попробовал – вкусно. Но у мамы вкуснее», – сказал Зиньковский.
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