Дюков об уходе Хачатурянца: «Под его руководством РПЛ и дальше могла бы добиваться новых убедительных результатов»

Президент РФС высказался об уходе с поста главы РПЛ.

Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

«Мы благодарим Ашота Рафаиловича Хачатурянца за большую работу, проделанную на посту президента лиги. При нем РПЛ начала разработку и реализацию новой стратегии развития, были достигнуты соглашения о рекордных контрактах с партнерами, что позволило значительно увеличить общий объем доходов.

Уверен, под его руководством лига и дальше могла бы добиваться новых убедительных результатов, однако мы относимся к его решению об отставке с пониманием», – сказал пресс-службе РФС.