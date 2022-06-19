Ольмо ограбили у парикмахерской в Валенсии – забрали часы Rolex за 30 тысяч евро. Брат хавбека «Лейпцига» был ранен

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У футболиста сборной Испании на улице украли люксовые часы Rolex.

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо стал жертвой ограбления во время отпуска в Валенсии.

События произошли ближе к вечеру пятницы, когда испанский футболистом выходил с братом из парикмахерской.

Два человека поджидали игрока «Лейпцига» у выхода и напали на него на улице, украв роскошные часы стоимостью 30 тысяч евро.

Брат Ольмо попытался предотвратить ограбление, но был ранен при попытке помешать правонарушителям скрыться на автомобиле.

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