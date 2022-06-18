Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая. Выборы – в 2023 году

стал кандидатом в президенты Парагвая.

«Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ снова мог гордиться своей страной», – написал бывший вратарь национальной сборной в соцсети.

Лучший вратарь Южной Америки в XX веке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Партийную политику Парагвая в недавнем интервью он назвал «грязной».

В мае Чилаверт получил год условно за клевету на президента КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации) Алехандро Домингеса Уилсона-Смита, которого обвинил в получении взяток.

Верховный суд Парагвая по вопросам выборов должен оценить и утвердить кандидатуры до 18 декабря.

Сейчас президентом страны является Марио Абдо Бенитес. Выборы должны пройти в 2023 году.

Долгое время Чилаверт был самым результативным вратарем в истории футбола, он забил 62 мяча со штрафных и пенальти за карьеру. В 2006 году его рекорд побил бразилец Рожерио Сени.

Однако Чилаверт остается самым результативным голкипером в составе сборных команд, он забил за 8 мячей.

Вратарь завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Он участвовал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.