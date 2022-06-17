Клозе возглавит австрийский «Альтах». Мирослав впервые будет главным тренером взрослой команды

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Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе возглавит «Альтах».

Контракт с австрийской командой будет подписан в воскресенье, а в понедельник состоится презентация.

44-летний немец впервые станет главным тренером взрослой команды. Ранее он работал в тренерском штабе сборной Германии и «Баварии», а также возглавлял «Баварию» U17.

«С самого начала у меня были хорошие ощущения, я чувствовал, что я именно там, где и должен быть. Первые беседы с руководством были настолько открытыми, что мне стало ясно: это то, чем я хочу заниматься!

Теперь мне не терпится поближе познакомиться с командой, работниками клуба и болельщиками», – заявил Клозе.

«Альтах» в прошлом сезоне занял последнее место в чемпионате Австрии, а в раунде на выбывание стал предпоследним, избежав вылета из высшей лиги.

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