«Лейцпиг» хочет получить 100 млн евро за Нкунку, игрок готов остаться. Есть интерес от «МЮ», «Арсенала» и «ПСЖ»

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«Лейпциг» хочет получить 100 миллионов евро за трансфер Кристофера Нкунку.

Немецкий клуб установил цену за своего футболиста, но в то же время смог убедить игрока, что еще один сезон в Бундеслиге поможет его развитию.

Более того, сам хавбек готов остаться в «Лейпциге».

Интерес к 24-летнему Нкунку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «ПСЖ».

При этом, как сообщается, манкунианцы готовы действовать более настойчиво отношении трансфера Нкунку, поскольку клубу не удалось договориться о переходе Дарвина Нуньеса.

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