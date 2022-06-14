«Лейцпиг» хочет получить 100 млн евро за Нкунку, игрок готов остаться. Есть интерес от «МЮ», «Арсенала» и «ПСЖ»

«Лейпциг» хочет получить 100 миллионов евро за трансфер Кристофера Нкунку.
Немецкий клуб установил цену за своего футболиста, но в то же время смог убедить игрока, что еще один сезон в Бундеслиге поможет его развитию.
Более того, сам хавбек готов остаться в «Лейпциге».
Интерес к 24-летнему Нкунку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «ПСЖ».
При этом, как сообщается, манкунианцы готовы действовать более настойчиво отношении трансфера Нкунку, поскольку клубу не удалось договориться о переходе Дарвина Нуньеса.