Менеджер «ПСЖ»: «Мбаппе очень искренен, когда говорит о патриотизме. Восхищаюсь тем, как они с окружением управляют карьерой»

Менеджер «ПСЖ» считает, что остался в клубе не из-за денег.

«Я думаю, он очень искренен, когда говорит о патриотизме. У побед во Франции, в Париже не такой оттенок, как в любом ином клубе. Лично я принимаю его слова за чистую монету.

Мне очень нравится Килиан. В течение пяти последних лет я видел, как он рос и менялся, становился лидером раздевалки. Я очень счастлив, что он остался с нами. Я восхищаюсь его карьерой и тем, как он со своим окружением ею управляет.

Это очень хороший посыл, и мы увидели его незамедлительный эффект. В ближайшие годы будут говорить: «Эта команда дает много эмоций, мы хотим следить за ней и болеть за нее». Нас ждут великие дела», – сказал генеральный менеджер Жан-Поль Блан.