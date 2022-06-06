Милошевич о том, что назвал Холанда «шлюхой»: «Я не говорил такого. Я не говорю по-норвежски, а он – по-шведски»

ответил на слова о конфликте во время матча.

Нападающий сборной Норвегии заявил, что Милошевич назвал его шлюхой и угрожал сломать ноги во время игры наций.

– Я бы не сказал такого.

Довольно грубо с его стороны говорить такое, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, поэтому я не знаю, как нам общаться. Я не говорю по-английски на поле, и я не говорил такого.

– Вы раздражали друг друга на поле?

– Нет, не совсем, если быть честным. Я играл в матчах, где раздражался сильнее.

– Это лучший игрок, против которого ты играл?

– Нет.

– Почти?

– Нет, – сказал защитник и сборной .