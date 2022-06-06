Милошевич о том, что назвал Холанда «шлюхой»: «Я не говорил такого. Я не говорю по-норвежски, а он – по-шведски»

Александр Милошевич ответил на слова Эрлинга Холанда о конфликте во время матча.
Нападающий сборной Норвегии заявил, что Милошевич назвал его шлюхой и угрожал сломать ноги во время игры Лиги наций.
– Я бы не сказал такого.
Довольно грубо с его стороны говорить такое, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, поэтому я не знаю, как нам общаться. Я не говорю по-английски на поле, и я не говорил такого.
– Вы раздражали друг друга на поле?
– Нет, не совсем, если быть честным. Я играл в матчах, где раздражался сильнее.
– Это лучший игрок, против которого ты играл?
– Нет.
– Почти?