Милошевич о том, что назвал Холанда «шлюхой»: «Я не говорил такого. Я не говорю по-норвежски, а он – по-шведски»

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Александр Милошевич ответил на слова Эрлинга Холанда о конфликте во время матча. 

Нападающий сборной Норвегии заявил, что Милошевич назвал его шлюхой и угрожал сломать ноги во время игры Лиги наций. 

– Я бы не сказал такого. 

Довольно грубо с его стороны говорить такое, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, поэтому я не знаю, как нам общаться. Я не говорю по-английски на поле, и я не говорил такого.

– Вы раздражали друг друга на поле?

– Нет, не совсем, если быть честным. Я играл в матчах, где раздражался сильнее. 

– Это лучший игрок, против которого ты играл?

– Нет. 

– Почти?

– Нет, – сказал защитник АИК и сборной Швеции

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