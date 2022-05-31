«Тоттенхэм» интересуется Мамардашвили из «Валенсии». «МЮ» тоже думал о покупке вратаря

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Георгий Мамардашвили Футбол

Вратарь Георгий Мамардашвили может перейти из «Валенсии» в клуб АПЛ.

Как информирует Marca, грузинский футболист привлек внимание не только «Манчестер Юнайтед», но и «Тоттенхэма». Отмечается, что между «лос чес» и «шпорами» хорошие отношения, и это может поспособствовать трансферу.

Пока никаких официальных предложений на этот счет «Валенсии» не поступало. Сообщалось, что отступные за Мамардашвили равны 20 млн евро.

Голкипер провел 18 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В «Валенсии» зажигает 21-летний голкипер из Грузии (в 2020-м выбил «Динамо» из ЛЕ) – он уже один из самых перспективных в Ла Лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные