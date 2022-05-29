Насри о «Реале» в ЛЧ: «Выбивал самые мощные команды, но ни разу – на классе. Финал отражает весь его путь»

Теги Самир Насри Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Самир Насри прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов.

Экс-хавбек сборной Франции высказался после финала между мадридским клубом и «Ливерпулем» (1:0).

«Этот финал отражает весь пройденный путь «Реала» в турнире. Он выбивал самые мощные команды, но ни разу не сделал этого на классе. Сегодня великолепной игры Куртуа и самоотверженной игры в обороне оказалось достаточно.

Рад за Карима [Бензема], в пятый раз выигравшего Лигу чемпионов», – сказал Насри.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

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