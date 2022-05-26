Стукалов о 2:2 с «Оренбургом»: «Не хватило глубины состава. Финал будет в Уфе»

прокомментировал ничью «Уфы» с «Оренбургом» (2:2).

Главный тренер башкирского клуба высказался после первого стыкового матча за право выступать в в следующем сезоне.

– Как мы и предполагали, игра получилась тяжелой. Сейчас у нас и «Оренбурга» начались матчи плей-офф, где уже нет разделения на уровень класса и индивидуального мастерства. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества.

Три дня назад мы сыграли сверхэмоциональную игру в Казани, 112 минут на натуральном поле. Из-за перебора карточек и повреждений потеряли трех основных футболистов. Это Иванов, Урунов и Кротов – игроки, которые определяют нашу игру в атаке.

Сегодня «Оренбург» действовал исключительно длинными передачами, мы не давали им разыгрывать мяч в короткий пас. В целом финал будет в Уфе.

– Довольны сегодня ничейным результатом?

– Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0, сыграли 2:2? Понимаю, если бы мы проигрывали 0:2 и сыграли 2:2, тогда были бы уже другие эмоции. По большому счету матч был ничейным, и ни одна команда на победу не наиграла.

– В начале второго тайма вы произвели сразу три замены.

– Йокич в перерыве сказал, что испытывает болезненные ощущения, и мы уже готовили эту замену. Кабутов провел очень большой объем беговой работы в матче с «Рубином». Замена Агаларова не планировалась, мы ее провели, потому что он ее попросил, она стала вынужденной. Согласен, в такую игру сложно попасть любому футболисту, не только молодому, но и опытному.

– То, что «Уфа» добиралась до Оренбурга на автобусе, сказалось на физическом фоне команды?

– «Оренбург» тоже непросто добирался домой, но команды показали динамичный футбол с эмоциями и накалом – это важно. Сегодня нам просто не хватило глубины состава, чтобы сыграть спокойнее и увереннее в конце матча, – сказал Стукалов.

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