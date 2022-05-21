Агаларов о критике агента Тюкавина: «Таблица бомбардиров все показывает. Воспринимаю с улыбкой, это меня не огорчает, не обижает»

прокомментировал критические высказывания в свой адрес.

Ранее Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, сказал: «К Агаларову очередь только из журналистов. У него довольно узкий арсенал, не умеет играть в подыгрыше».

– Это его мнение. Пусть говорит что хочет. Таблица бомбардиров все показывает.

– Задевает ли критика?

– Нет.

– К Агаларову интерес только со стороны журналистов?

– Он имеет право так думать. Я это все воспринимаю с улыбкой. Это меня не огорчает, не обижает, – сказал нападающий «Уфы», забивший 19 мячей в сезоне .

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