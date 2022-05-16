Фанаты «Эвертона» на расовой почве оскорбляли родственников игроков «Брентфорда». Полиция ведет расследование

Болельщики оскорбляли родственников игроков соперника на расовой почве.

Об этом рассказали игроки и после матча с «ирисками» (3:2).

«Человеку, который оскорбил мою семью на расовой почве: я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты получил заслуженное наказание!» – написал Тоуни в твиттере.

«Обычно я никогда не высказываюсь о вещах, которые не причиняют физического вреда мне или моей семье, но я в ярости из-за того, что увидел свою маму расстроенной после того, как несколько фанатов «Эвертона» оскорбили ее на расовой почве.

Я сделаю для все, что угодно, и все, что потребуется, чтобы наказать это небольшое меньшинство! Это неприемлемо и должно быть немедленно расследовано», – написал Генри.

Полиция Мерсисайда выступила с заявлением, в котором сообщила, что ведет расследование по факту данного инцидента.

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