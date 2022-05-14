Широков о Слуцком: «Разочаровал. Скатился с 4-го места на 10-е до отъезда легионеров, игры вообще нет»

назвал Леонида Слуцкого главным тренерским разочарованием сезона .

– Слуцкий – главное тренерское разочарование сезона?

– Пожалуй, да. Проблемы ведь не только у них – проблемы у всех клубов…

– При этом ведь Слуцкий – один из сильнейших тренеров России.

– По крайней мере, мы так считали.

А в итоге с четвертого места еще до отъезда всех легионеров скатился на 10-е, а сейчас вообще в зону стыков без какой-либо внятной игры. Так что, да – он разочаровал в этом году.

– Состав – не причина?

– Как можно говорить о команде, если в том году они были в четверке, потом, по их же словам, усилились, а игры вообще нет. Никакой. Тут все же, в первую очередь, с себя надо спросить, – сказал бывший футболист сборной России.

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