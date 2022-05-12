Кейн забил 14 голов «Арсеналу» – больше всех в истории дерби с «Тоттенхэмом». У него 41 мяч клубам из Лондона в АПЛ

Харри Кейн сделал дубль в матче АПЛ против «Арсенала».
На 22-й минуте нападающий «Тоттенхэма» реализовал пенальти, назначенный за фол на Сон Хын Мине. На 37-й англичанин оформил дубль.
Таким образом, Кейн укрепился в статусе лучшего бомбардира дерби северного Лондона – на его счету теперь 14 голов.
Более того, в активе нападающего 41 гол в матчах с командами из Лондона в рамках АПЛ. Больше только у Тьерри Анри – 43.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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