Кейн забил 14 голов «Арсеналу» – больше всех в истории дерби с «Тоттенхэмом». У него 41 мяч клубам из Лондона в АПЛ

сделал дубль в матче против .

На 22-й минуте нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол на Сон Хын Мине. На 37-й англичанин оформил дубль.

Таким образом, Кейн укрепился в статусе лучшего бомбардира дерби северного Лондона – на его счету теперь 14 голов.

Более того, в активе нападающего 41 гол в матчах с командами из Лондона в рамках АПЛ. Больше только у – 43.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков