Шунин о спаде «Динамо»: «Общая непростая ситуация, невезение, отсутствие опыта – нет одной причины. Очень важно переломить ситуацию и победить»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин рассказал о причинах спада «Динамо». 

«Спад бывает у каждой команды. Сезон длинный – невозможно провести его ровно. Плюс общая непростая ситуация, которая влияет и на легионеров, и на русских ребят. Где-то невезение, где-то отсутствие опыта – нет одной причины.

Так получилось, что мы проиграли три матча подряд и подпустили к себе ближайших конкурентов. В такие моменты очень важно переломить ситуацию и победить. Мы знаем, в какой футбол играем, мы все можем – постараемся не отдать свое место. После победы в полуфинале Кубка у всех хорошее настроение, с которым мы двигаемся дальше», – сказал вратарь «Динамо»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные