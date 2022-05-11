Точилин о Бурмистрове в «Сочи»: «В 2018-м многие говорили: «Да это «сбитый летчик». Никита скептикам все доказал»

Теги Никита Бурмистров Александр Точилин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о выступлении южан в текущем сезоне.

— У «Сочи» не самый могучий состав, но весь сезон команда наверху. За счет чего?

— В первую очередь нужно отметить работу Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.

— За этот год были для вас в «Сочи» открытия со знаком плюс?

— Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в Премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру.

Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это «сбитый летчик». Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам все доказал, – сказал Точилин.

В 24 матчах сезона РПЛ на счету Бурмистрова 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные