Точилин о Бурмистрове в «Сочи»: «В 2018-м многие говорили: «Да это «сбитый летчик». Никита скептикам все доказал»

Экс-тренер высказался о выступлении южан в текущем сезоне.

— У «Сочи» не самый могучий состав, но весь сезон команда наверху. За счет чего?

— В первую очередь нужно отметить работу Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.

— За этот год были для вас в «Сочи» открытия со знаком плюс?

— Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в Премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру.

Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это «сбитый летчик». Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам все доказал, – сказал Точилин.

В 24 матчах сезона на счету Бурмистрова 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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