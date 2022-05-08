Почеттино о 1,5 годах в «ПСЖ»: «Главной задачей было выиграть ЛЧ. Национальный титул всегда значим»

Главный тренер подвел итоги уходящего сезона.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то тяжело [оценивать]…

Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», – сказал Почеттино.

В 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:0, 1:3).

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков