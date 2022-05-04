«Бавария» общается с агентами Тимбера. Защитник «Аякса» – альтернатива Рюдигеру и Шлоттербеку

Центральный защитник по окончании сезона может перейти в «Баварию».

Руководство мюнхенского клуба интересовалось ситуацией с 20-летним нидерландцем у его агентов, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Sky Germany.

По данным источника, рассматривает Тимбера как альтернативу и , которые предпочли перейти в «Реал» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.

Контракт Тимбера с «Аяксом» рассчитан до 2024 года. Статистика защитника – здесь.

Ранее стало известно, что на Тимбера претендует «Манчестер Юнайтед».