«Бавария» общается с агентами Тимбера. Защитник «Аякса» – альтернатива Рюдигеру и Шлоттербеку

Центральный защитник «Аякса» Юрриен Тимбер по окончании сезона может перейти в «Баварию».
Руководство мюнхенского клуба интересовалось ситуацией с 20-летним нидерландцем у его агентов, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Sky Germany.
По данным источника, «Бавария» рассматривает Тимбера как альтернативу Антонио Рюдигеру и Нико Шлоттербеку, которые предпочли перейти в «Реал» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.
Контракт Тимбера с «Аяксом» рассчитан до 2024 года. Статистика защитника – здесь.
Ранее стало известно, что на Тимбера претендует «Манчестер Юнайтед».