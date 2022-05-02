Унаи Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем» и найти их слабости»

рассказал о подготовке к игре с «Ливерпулем».

Испанский клуб примет мерсисайдцев в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:2).

«Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости.

В Англии идеальную игру провел . Он был лучшим игроком. Великолепен был и .

Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру.

Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок , мы вылетим», – сказал главный тренер «Вильярреала».