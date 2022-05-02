Унаи Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем» и найти их слабости»

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Унаи Эмери рассказал о подготовке «Вильярреала» к игре с «Ливерпулем».

Испанский клуб примет мерсисайдцев в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:2).

«Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости.

В Англии идеальную игру провел Тиаго Алькантара. Он был лучшим игроком. Великолепен был и Фабиньо.

Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру.

Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок «Ливерпуля», мы вылетим», – сказал главный тренер «Вильярреала».

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