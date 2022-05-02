Унаи Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем» и найти их слабости»

Унаи Эмери рассказал о подготовке «Вильярреала» к игре с «Ливерпулем».
Испанский клуб примет мерсисайдцев в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:2).
«Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости.
В Англии идеальную игру провел Тиаго Алькантара. Он был лучшим игроком. Великолепен был и Фабиньо.
Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру.
Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок «Ливерпуля», мы вылетим», – сказал главный тренер «Вильярреала».