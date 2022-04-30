Федотов на вопрос, что «Рубин» и «Сочи» – команды разного уровня: «Это не тактично»

поделился впечатлениями после разгромной победы над «Рубином».

«Сочи» выиграл в Казани со счетом 6:0.

«Матч проходил под нашим контролем. Были красивые голы. Мы очень хотели победить и это вылилось в финальный счет.

Страсть и желание, любовь к игре – это те слагаемые сегодняшнего успеха. Мы играли на максимуме до конца.

«Рубин» и – команды разного уровня? Это не тактично. Не знаю ситуацию в изнутри.

Обсуждать уровень – это не мое. У меня есть своя команда. Мы ее оцениваем, а не другие команды. У меня нет оснований для таких оценок», – сказал главный тренер сочинцев.