Экс-форвард «Монако» Икпеба: «Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой, он стал отвлекающим фактором. Он должен был перейти в «Ман Сити»

Виктор Икпеба назвал ошибкой возвращение в .

«Я думаю, ему следует покинуть клуб. Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.

Вопрос не в том, что он забивал голы. Когда звездный игрок возвращается в свой родной клуб, происходит много всего.

Во многих отношениях Роналду стал отвлекающим фактором. Он мировая звезда футбола, ему не следовало возвращаться в таком возрасте, он должен был перейти в «Манчестер Сити».

Эгоцентричные игроки, в раздевалке в игру вступает ревность. Атмосфера была отвратительной с самого начала», – сказал бывший нападающий «Монако» и сборной Нигерии в эфире программы Monday Night Football на SuperSport.