Иско договорился с «Бетисом» о контракте по схеме «2+1» с зарплатой более 10 млн евро в год – больше всех в истории клуба

Иско близок к переходу в «Бетис» из «Реала».
По данным As, полузащитник договорился с андалусийским клубом о переходе. Иско предложили контракт по схеме «2+1», по которому он будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год до уплаты налогов. Кроме того, испанец получит крупный подписной бонус.
Окончательный размер зарплаты Иско будет зависеть от того, попадет ли «Бетис» в Лигу чемпионов. Также важную роль в этом вопросе сыграют и продажи, которые, вероятно, клуб осуществит летом.
Таким образом, Иско может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Бетиса».
Вероятно, после перехода Иско из клуба уйдет Набиль Фекир, который действует на схожей позиции и имеет контракт с зарплатой, близкой к той, что будет получать хавбек, сейчас выступающий за «Реал».
В этом сезоне 30-летний атакующий полузащитник, который летом станет свободным агентом, провел 15 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.