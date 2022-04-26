Иско договорился с «Бетисом» о контракте по схеме «2+1» с зарплатой более 10 млн евро в год – больше всех в истории клуба

Иско близок к переходу в «Бетис» из .

По данным As, полузащитник договорился с андалусийским клубом о переходе. предложили контракт по схеме «2+1», по которому он будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год до уплаты налогов. Кроме того, испанец получит крупный подписной бонус.

Окончательный размер зарплаты Иско будет зависеть от того, попадет ли «Бетис» в Лигу чемпионов. Также важную роль в этом вопросе сыграют и продажи, которые, вероятно, клуб осуществит летом.

Таким образом, Иско может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории .

Вероятно, после перехода Иско из клуба уйдет , который действует на схожей позиции и имеет контракт с зарплатой, близкой к той, что будет получать хавбек, сейчас выступающий за «Реал».

В этом сезоне 30-летний атакующий полузащитник, который летом станет свободным агентом, провел 15 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и забил 2 гола. Его статистику можно изучить здесь.