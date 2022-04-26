Малком о 3:1 с «Краснодаром»: «Зенит» изучил соперника и сделал то, что должен был»

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Малком прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1).

Хавбек «Зенита» высказался после матча 26-го тура РПЛ.

«Мы знали, что будет сложный матч. Мне кажется, мы очень хорошо подготовились, изучили соперника и сделали ровно то, что должны были – победили и увеличили отрыв от преследователей.

Что касается гола, то сегодня был мой день. Мне немножко повезло в моменте с голом, Я счастлив, что смог забить и помочь команде.

«Краснодар»? Отличные молодые ребята. У них есть все, чтобы играть на высоком уровне», – сказал Малком.

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