Сергеев о 3:1 с «Краснодаром»: «После того как они забили, была небольшая паника. Хорошо, что «Зенит» забил третий гол»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1).

Форвард «Зенита» высказался после матча 26-го тура РПЛ.

«Контролировали игру. После того как «Краснодар» забил, была небольшая паника, навал с их стороны. Хорошо, что забили третий гол и довели дело до победы.

Изменился ли «Краснодар» после ухода легионеров? Да нет. Стиль у них не изменился. «Краснодар» – играющая команда, сегодня они играли в футбол. Была очень интересная игра, моменты были у обоих ворот. Думаю, болельщикам понравился матч», – сказал Сергеев.

«Зенит» на 6 очков оторвался от «Динамо». Когда оформят титул?

Опрос

«Зенит» – чемпион?
9395 голосов
Да
85%
Зенит
Нет
15%
Динамо Москва

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные