Сергеев о 3:1 с «Краснодаром»: «После того как они забили, была небольшая паника. Хорошо, что «Зенит» забил третий гол»

прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1).

Форвард «Зенита» высказался после матча 26-го тура .

«Контролировали игру. После того как забил, была небольшая паника, навал с их стороны. Хорошо, что забили третий гол и довели дело до победы.

Изменился ли «Краснодар» после ухода легионеров? Да нет. Стиль у них не изменился. «Краснодар» – играющая команда, сегодня они играли в футбол. Была очень интересная игра, моменты были у обоих ворот. Думаю, болельщикам понравился матч», – сказал Сергеев.

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