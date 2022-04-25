Кузяев про 3:1 с «Краснодаром»: «Валидольная игра. «Зенит» не должен так заканчивать матч»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Далер Кузяев Андрей Мостовой Футбол

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в РПЛ.

– Как игра?

– Игра валидольная. Концовку мы упустили, а до этого владели преимуществом. Но, я думаю, мы не должны так заканчивать игру.

Спасибо Андрею [Мостовому], что он вышел, спас команду своим голевым действием.

– Как «Краснодар» в целом? Ребята молодые. Игра команды обновилась неплохо, много новых лиц.

– Мне понравилась команда: играли смело, уверенно, ничего не боялись. Даже в каких-то таких ситуациях не выносили мяч, низом выходили из обороны. Это, конечно, заслуживает похвалы с моей стороны. Так что, я считаю, у ребят большое будущее.

«Зенит» может стать чемпионом уже в следующие выходные. Обсуждали ли вы в раздевалке шансы?

– Нет, пока все эти разговоры преждевременны. Пока что сосредоточимся только на игре с «Локомотивом». А дальше будем отталкиваться.

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