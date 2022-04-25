Ерохин после 3:1 с «Краснодаром»: «Когда есть шанс оторваться, его нужно использовать обязательно. В таких матчах добиваются чемпионства»

Полузащитник «Зенита» подвел итоги матча с «Краснодаром» в (3:1).

– Важная победа, очень эмоциональная. И в прошлом году здесь в заключительной части чемпионата был эмоциональный матч, и в этом так сложилось. Надеемся, что традиция хорошая. Будем двигаться дальше, готовиться к следующей игре, чтобы заработать в ней три очка.

– За счет чего такие эмоциональные матчи получаются именно в Краснодаре?

– Во-первых, уже и заключительная часть чемпионата. Уже эмоции такие, все идет к развязке. И «Краснодар» тоже играющая команда, которая на эмоциях при помощи своих болельщиков, которые хорошо поддерживали, побежала вперед в конце. Интересная концовка получилась.

– В первом тайме забил два мяча, ушел на перерыв, лидируя в счете. Во втором показалось, что перехватил инициативу. Что произошло?

– К сожалению, не забили пару моментов, которые должны были забивать, чтобы немножко успокоить игру. Если бы третий гол чуть-чуть раньше забили, думаю, могли более спокойно завершить этот матч. Но сложилось так, как сложилось. Хорошо, что в концовке забили третий и уже более спокойно доиграли.

– Вчерашнее поражение «Динамо» добавило мотивации набрать три очка и уйти еще больше в отрыв?

– Естественно. В первую очередь мы смотрим на себя, свою игру. Если мы будем играть хорошо, будем делать то, что должны на поле, будем побеждать. Конечно, когда соперники оступаются или есть какой-то шанс, чтобы оторваться, его нужно использовать обязательно. В таких матчах тоже добиваются чемпионства.

– Самая непростая дорога по ходу этого чемпионата – восемь часов. Завтра полегче будет добираться восемь часов обратно с учетом победы и турнирной ситуации?

– С хорошими эмоциями всегда попроще дороги даются. Да, дорога непростая была, но сейчас не мы одни в таких условиях. Самое главное решается на футбольном поле, а не кто как добирался.

– Шесть очков преимущество. В такой ситуации нужно забыть об этом преимуществе или оно, наоборот, будет окрылять?

– В первую очередь, конечно, после победы всегда и готовиться, и тренироваться позитивнее, с хорошим настроем, с настроением. Что касается отрыва, нет, мы думаем только о следующей игре, а не о том, что будет дальше, какой отрыв, сколько очков. Мы думаем о том, чтобы набрать три очка в следующем матче – это самое главное, – сказал Ерохин.