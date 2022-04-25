Юрген Клопп: «Ориги – легенда на поле и вне его, форвард мирового уровня. Очень трудно не ставить его в состав»

в восторге от .

Вчера «Ливерпуль» выиграл у (2:0) в рамках 34-го тура , а 27-летний форвард забил на 85-й минуте.

«Ориги – легенда на поле и вне его, должен сказать. Это действительно так. По моему мнению, Дивок – фантастический футболист. Знаю, что это звучит смешно, ведь я не так часто выпускаю его на поле.

Это нападающий мирового уровня и однозначно наш лучший завершитель. Он всегда им был, и каждый сказал бы так. Очень тяжело видеть, что он вытворяет на тренировках, а потом не ставить его в состав из-за качества других игроков.

Сегодня другие футболисты не попали в состав, хотя они в очень хорошей форме. Это действительно сложные решения, потому что все парни хотят вносить свой вклад в игру. Все несут ответственность.

Все любят Дива, и это заслуженно. Он снова сыграл решающую роль, и очень, очень счастлив за него», – сказал тренер .

В этом сезоне бельгиец забил 6 голов и отдал 2 передачи в 16 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика – здесь.