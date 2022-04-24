Президент «ПСЖ»: «Лига 1 очень сложна, десятое чемпионство – важное достижение»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу клуба в Лиге 1.

Парижане повторили рекорд «Сент-Этьена» по числу чемпионских титулов во Франции – у них по 10 побед.

«Стать чемпионами в десятый раз – очень важное достижение! Это вознаграждение за ту огромную работу, которую мы проделали за 11 лет.

Лига 1 очень сложна, и победа в ней – одна из наших главных целей. Мы пишем историю клуба», – сказал Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» 8 раз за последние 10 сезонов выиграл чемпионат Франции. Еще 2 – «Лилль» и «Монако»

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