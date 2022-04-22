Хавбек «Сампдории» Торсбю призвал футболистов говорить о проблемах экологии: «В случае климатической катастрофы у футбола будут огромные проблемы»

призвал футболистов говорить о проблемах экологии.

«Футбол долгое время считался чем-то, что существует вне всего того, что происходит в обществе. Но я думаю, что в футболе начинают понимать, что у всех нас будут огромные проблемы. На футбол повлияет мир, который не работает.

В случае климатической катастрофы или при неразрешении климатического кризиса у футбола будут огромные проблемы, если он продолжит существовать как сегодня.

Я верю, что футбольные люди хотят что-то сделать, но проблема сложная. Это деликатный вопрос, и я понимаю игроков [которые не хотят высказываться]. Но я считаю, что мы должны стараться сделать как можно больше.

У футболистов может быть ощущение: «Я не могу высказываться, потому что я несовершенен. Я летаю на самолетах и многое делаю неправильно». Но никто не идеален, и никто не просит быть идеальным. Нужно лишь желание совершенствоваться.

У нас есть время, чтобы стать лучше, измениться, и это мой главный посыл, когда я обращаюсь к игрокам. Важно, чтобы они понимали, что есть проблема, и хотели использовать свой голос, чтобы высказаться и донести этот посыл», – сказал хавбек и сборной Норвегии.

Хавбек «Сампдории» Торсбю для привлечения внимания к проблеме изменения климата сменил номер с 18-го на 2-й