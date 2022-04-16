Аллегри про 1:1 с «Болоньей»: «Ювентус» проиграл бы такой матч в начале сезона. Стакан наполовину полон»

Главный тренер высказался о ничьей с «Болоньей» (1:1).

– Поражение от «Интера» немного снизило заряженность «Ювентуса»?

– Вовсе нет. Мы понимаем, что для попадания в топ-4 надо делать шаг за шагом.

Сегодня, к счастью, мы сумели сравнять счет в матче, в котором ситуация становилась очень сложной. Первый тайм получился слабым, но у нас были хорошие моменты. После 0:1 мы попали в штангу, много били по воротам. Проблема только в том, что мы в последнее время постоянно пропускаем. Надо прибавлять в этом.

Но в начале сезона такой матч мы бы проиграли, так что давайте считать, что стакан наполовину полон, – сказал Аллегри DAZN.